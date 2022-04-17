Суд запретил жителю Экибастуза три месяца пить алкоголь

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В Павлодарской области мужчину осудили за семейный дебош - решением суда дебоширу предписаны особые требования к поведению, в числе которых трехмесячный запрет на употребление алкоголя, передает корреспондент Pavlodarnews.kz.

По данным издания, с заявлением в полицию обратилась 37-летняя жительница Экибастуза. Женщина сообщила, что ее сожитель в пьяном виде устроил скандал, выражался нецензурной бранью и угрожал ей физической расправой.

"Участковый инспектор составил протокол по статье 73 части 1 КРКоАП "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений". Кроме того, суд вынес в отношении дебошира особые требования к поведению, в числе которых трехмесячный запрет на употребление алкоголя", - сообщил изданию первый заместитель начальника областного департамента полиции Жаскайрат Каиров.

Как разъяснил замглавы ДП, при установлении особых требований запрещено также преследовать и вступать с потерпевшим в контакты, хранить или использовать огнестрельное и другие виды оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965420-sud-zapretil-zhitelyu-ekibastuza-tri-mesyatsa-pit-alkogol/