"Астанаэнергосбыт" оштрафуют на 6 млн тенге за завышение счетов астанчанам

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Жители столицы пожаловались на завышенные счета за электричество от ТОО "Астанаэнергосбыт". После проведенной проверки в отношении компании возбуждено административное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

На основании обращений столичных потребителей комитетом, совместно с территориальным департаментом по городу Нур-Султан, была проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт". Предметом проверки стал факт выставления завышенных счетов за услуги электроснабжения.

"Согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан, ТОО "Астанаэнергосбыт" является субъектом общественно значимого рынка, на которого распространяется государственное регулирование цен, в том числе обязанность по соблюдению порядка ценообразования", – отметили в ведомстве.

Тем не менее, по итогам проверки в действиях компании были выявлены нарушения порядка начислений сумм оплаты.

"В ходе проверки установлено, что 32 из 56 обратившихся потребителей выставлены необоснованные суммы в размере 129 тыс. тенге.

К примеру, по одному из потребителей общая сумма переплаты за четыре месяца составила 17 тыс. тенге (при средней ежемесячной оплате потребителей города Нур-Султан в размере 4,5 тыс. тенге за кВт/час)", – разъяснили в пресс-службе комитета.

В связи с этим в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" было возбуждено административное дело по статье 167 КРК об АП. Данной статьей предусмотрен штраф в размере 2000 МРП (6 млн 126 тыс. тенге).

Кроме того, компанию обязали устранить допущенные нарушения и провести перерасчет суммы оплаты всем потребителям столицы, которым были выставлены завышенные счета.

Отмечается, что все потребители, в случае выявления завышений, могут обратиться в компанию для проведения перерасчета.

"В случае необоснованного отказа в перерасчете со стороны ТОО "Астанаэнергосбыт", потребители вправе обратиться в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султану", – добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965204-astanaenergosbyt-oshtrafuyut-na-6-mln-tenge-za-zavyshenie-schetov-astanchanam/