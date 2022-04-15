Железнодорожный переезд временно закроют в Нур-Султане

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В ночь с 16 на 17 апреля закроется железнодорожный переезд в четном парке станции Нур-Султан. Об этом сообщается на официальном сайте столичного акимата.

Находится данный переезд на улице Малахова на 805-м километре ПК-7.

"Движение через переезд в четном парке станции Нур-Султан для автотранспортных средств будет закрыто 16 апреля с 24:00 на 8 часов из-за проведения работ по переброске переездного настила и ямочных работ", - говорится в сообщении акимата.

В связи с этим жителей и гостей столицы призвали заранее продумывать маршрут в этой части города.

Напомним, в эти выходные из-за полумарафона в Алматы перекроют несколько улиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965149-zheleznodorozhnyy-pereezd-vremenno-zakroyut-v-nur-sultane/