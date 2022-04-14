"Как рецидивиста закрыли": астанчанина забрали в армию прямо с улицы (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Жительница столицы пожаловалась на работу призывной комиссии. По словам женщины, ее сына забрали в армию прямо с улицы. Ситуацию прокомментировали в Министерстве обороны РК.

С Ольгой Муртазиной поговорили корреспонденты телеканала "Астана".

По словам женщины, ее сына, только что окончившего белорусский университет, забрали в армию прямо с улицы. Позже выяснилось, что юноша несколько дней числился в розыске. При этом ни его, ни его семью об этом не предупредили, говорит астанчанка.

"Никаких повесток ни разу от них не было. Как преступника какого-то поймали, рецидивиста, закрыли, упаковали и не выпускают. Больше всего возмущало, что никто из представителей военкомата меня не оповещал, что он находится в розыске. Это я узнала, когда обратилась в 102, 109", - поделилась Ольга.

Женщина отмечает, что и она, и сын не против армии, но сначала юноша должен вернуться в Минск для отработки гранта.

Кроме того, по словам астанчанки, у него серьезные проблемы со зрением. Но в призывной комиссии никаких нарушений не выявили.

"Что-то не заметить или не доглядеть невозможно. Тем более призывники о своих патологиях заявляют. Если врач, специалист на месте, считает, что этот или другой призывник нуждается в дообследовании, он направляет", - сообщил председатель призывной медкомиссии Сарыаркинского района Нур-Султана Ермек Ержанов.

Как выяснил телеканал, подобные рейды по поиску призывников - привычная практика. Если юноша вовремя не прибывает в сборный пункт, его ищут вместе с полицейскими, в первую очередь, по месту жительства. Почему сына Ольги искали везде, кроме его родного дома, неизвестно.

"У нас имеются факты гиперопеки со стороны родителей. Каждый гражданин, начиная с 18 лет, сам отвечает за свои деяния. Призывник обязан оформить через е-gov электронную заявку для получения отсрочки, освобождения, находясь в любой точке земного шара", - заявил представитель департамента по делам обороны Нур-Султана Гани Артыков.

Всего в планах столичного военкомата набрать в армию 800 юношей. Призывная кампания продлится до конца июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964932-kak-retsidivista-zakryli-astanchanina-zabrali-v-armiyu-pryamo-s-ulitsy-video/