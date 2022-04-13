Студенты вышли на акцию протеста в Семее (видео)
В Семее студенты Высшего колледжа геодезии и картографии, услышав новость о том, что здание учебного заведения якобы хотят отдать под государственные органы, вышли на акцию протеста. Ситуацию разъяснило управление образования Восточно-Казахстанской области на своей официальной странице в Instagram.
Видео с акции распространяется в соцсетях. Студенты высказались против выезда из здания Высшего колледжа геодезии и картографии, а также слияния с Геологоразведочным колледжем.
В управлении образования сообщили, что в связи с разделением региона на Абайскую и Восточно-Казахстанскую области сейчас проводится анализ подведомственных учреждений с целью дальнейшей модернизации системы ТиПО.
В рамках этой работы осуществляется мониторинг материально-технической базы зданий колледжей Семея.
"На сегодняшний день вопрос о закрытии колледжей, а также об изъятии зданий не рассматривается", - заверили в ведомстве.
Здесь отметили, что специальности, по которым готовят студентов в учебных заведениях, востребованы на рынке труда.
"Колледжи являются ведущими по своим направлениям, имеют многолетний опыт подготовки кадров. Выпускники трудоустраиваются на предприятия региона и страны.
Все студенты колледжей Семея продолжат обучение в обычном режиме и получат дипломы об окончании учебного заведения по той специальности, по которой учились.
Причин для беспокойства по этому поводу у преподавателей, студентов и их родителей нет", - добавили в управлении образования ВКО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964890-studenty-vyshli-na-aktsiyu-protesta-v-semee-video/