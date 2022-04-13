Новые названия улиц появились в Алматы
Десять ранее безымянных улиц в Алматы получили названия. Большая часть из них находится в Бостандыкском районе. Все они носили числовое проектное наименование. Об этом сообщили в акимате города, передает корреспондент NUR.KZ.
В микрорайоне «Нұркент» Алатауского района улица с проектным наименованием 1 получит название Аднан Мендерес.
В микрорайоне «Ерменсай» Бостандыкского района:
улице с проектным наименованием 2 будет присвоено имя Жақсылықа Үшкемпірова;
улица с проектным наименованием 4 станет улицей Қаршыға Ахмедиярова;
улицу с проектным наименованием 5 назовут улица Шолпан Жандарбековой;
в микрорайоне «Нұрлытау» Бостандыкского района переименуют:
улицу с проектным наименованием 12 - в улицу Ғазиза Жұбанова;
улицу с проектным наименованием 13 - в улицу Кәкімбека Салықова;
в микрорайоне «НұрАлатау» Бостандыкского района:
улицу с проектным наименованием 6 назовут в честь Розы Жамановой.
Изменения коснутся и Медеуского района.
Улицу с проектным наименованием 2 назовут улицей Тимофея Седельникова;
улице с проектным наименованием 7 дадут название улица Мәшһүр Жүсіп.
В микрорайоне «Алатау» Медеуского района улица с проектным наименованием 14 станет улицей Льва Гумилева.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964840-novye-nazvaniya-ulits-poyavilis-v-almaty/