Новые названия улиц появились в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Десять ранее безымянных улиц в Алматы получили названия. Большая часть из них находится в Бостандыкском районе. Все они носили числовое проектное наименование. Об этом сообщили в акимате города, передает корреспондент NUR.KZ.

В микрорайоне «Нұркент» Алатауского района улица с проектным наименованием 1 получит название Аднан Мендерес.

В микрорайоне «Ерменсай» Бостандыкского района:

улице с проектным наименованием 2 будет присвоено имя Жақсылықа Үшкемпірова;

улица с проектным наименованием 4 станет улицей Қаршыға Ахмедиярова;

улицу с проектным наименованием 5 назовут улица Шолпан Жандарбековой;

в микрорайоне «Нұрлытау» Бостандыкского района переименуют:

улицу с проектным наименованием 12 - в улицу Ғазиза Жұбанова;

улицу с проектным наименованием 13 - в улицу Кәкімбека Салықова;

в микрорайоне «НұрАлатау» Бостандыкского района:

улицу с проектным наименованием 6 назовут в честь Розы Жамановой.

Изменения коснутся и Медеуского района.

Улицу с проектным наименованием 2 назовут улицей Тимофея Седельникова;

улице с проектным наименованием 7 дадут название улица Мәшһүр Жүсіп.

В микрорайоне «Алатау» Медеуского района улица с проектным наименованием 14 станет улицей Льва Гумилева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964840-novye-nazvaniya-ulits-poyavilis-v-almaty/