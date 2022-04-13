Сбой в работе интернета наблюдался в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Казахстанцы столкнулись со сбоем в работе интернета сегодня, 13 апреля, в первой половине дня. Проблемы наблюдались у абонентов "Казахтелекома". В компании прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Сложности с доступом в Сеть почувствовали алматинцы и жители других городов Казахстана. Представители оператора связи рассказали, с чем был связан сбой.

"АО "Казахтелеком" сообщает, что в связи с кратковременной загрузкой в направлении серверов Google DNS было зафиксировано увеличение времени отклика до данных серверов.

Проведена балансировка трафика, проблема на данный момент устранена. Особо отметим, что затруднения с доступом к сети Интернет носили кратковременный характер. Благодарим клиентов за проявленное терпение и понимание", - сообщили в компании.

Напомним, сбой в работе интернета в Казахстане ранее отмечался почти год назад - в июне 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964834-sboy-v-rabote-interneta-nablyudalsya-v-kazahstane/