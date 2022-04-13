Грузчики Sulpak в Актау потребовали повысить им зарплату (видео)

Кадр из видео: Lada.kz

В Актау грузчики Sulpak записали видеообращение к руководству и потребовали повысить им зарплату. По их словам, сейчас они получают 130 тысяч тенге, тогда как сотрудники других компаний зарабатывают от 200 тысяч тенге, передает Lada.kz.

Грузчики Sulpak пояснили, что цены на все растут. У сотрудников есть кредиты, долги, ипотека, квартплата.

"Есть оплата за садик, школу. Зарплаты не хватает. Из-за нехватки денег нам приходится подрабатывать, чтобы прокормить семью и оплатить кредиты", - заявили собравшиеся.

По их словам, сейчас вырос объем работы, потому что стало больше магазинов. В других крупных торговых сетях грузчики получают по 200-220 тысяч тенге.

В итоге сотрудники Sulpak объявили, что приостанавливают работу до тех пор, пока им не поднимут зарплату до 200 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964805-gruzchiki-sulpak-v-aktau-potrebovali-povysit-im-zarplatu-video/