Восьмиклассницу из Павлодара пригласили в школу NASA

Ярослава Кравчук. Кадр из видео: телеканал "Астана"

Ученицу 8 класса из Павлодара Ярославу Кравчук приняли в Международную космическую школу NASA. Школьница представила проект малого космического аппарата "QANYSH", предназначенного для производства "зеленого" водородного топлива, передает телеканал "Астана".

Разработка восьмиклассницы позволит добывать горючее с помощью электролиза воды, полученной из комет и астероидов.

"Я учусь на физмате и занимаюсь олимпиадной химией. Как-то я делала домашку по физике и посередине задачи мне пришла такая идея. Я решила ее воплотить, как видите, все получилось", - рассказала ученица школы-лицея №8 для одаренных детей.

Ярослава Кравчук отправится в США на летних каникулах.

United Space School - это междисциплинарная программа, которая ежегодно объединяет до 50 учащихся из 25 стран для обучения в Хьюстонском университете в Клир-Лейк. Здесь юные исследователи трудятся над своими космическими разработками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964802-vosmiklassnitsu-iz-pavlodara-priglasili-v-shkolu-nasa/