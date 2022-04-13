Дожди, грозы и пыльные бури прогнозируют синоптики в Казахстане

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Дожди с грозами и усиление ветра ожидаются в Казахстане в ближайшие дни - специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на ближайшие три дня, с 14 по 16 апреля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как рассказали в метеослужбе, во второй половине недели через территорию Казахстана будет проходить Западный циклон. Из-за него на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра.

Кроме того, синоптики предупреждают о туманах практически по всей стране, а жителей западных регионов - о пыльных бурях.

Лишь на северо-востоке, востоке страны ожидается погода без осадков.

В ближайшие три температура воздуха в дневное время на севере Казахстана составит от 13 до 25 градусов тепла, в центральных регионах - от 17 до 22 градусов, на юге от 25 до 28 градусов выше нуля, а на востоке - до 20 градусов со знаком плюс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964798-dozhdi-grozy-i-pylnye-buri-prognoziruyut-sinoptiki-v-kazahstane/