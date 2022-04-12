Три автобусных маршрута в Алматы изменят схемы движения

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Три автобусных маршрута c 13 апреля изменят схемы движения в Алматы, сообщается в официальном Telegram-канале Транспортного Холдинга Алматы.

Изменится схема маршрутов №137, №133 и №44, сообщили в компании.

44-й маршрут теперь с улицы Курмангазы будет сворачивать на улицу Байтурсынова и двигаться до проспекта Абая, далее по схеме.

Автобусы маршрута № 137 теперь, двигаясь по проспекту Рыскулова, будут разворачиваться на Кульджинском тракте и, двигаясь в обратном направлении, сворачивать на улицу Жаяу Муса, перед рынком "Жетысу" разворачиваться и ехать в обратную сторону до проспекта Рыскулова.

Кроме того, будет изменена схема движения маршрута №133 - ТОО "Batu Trans". Он будет съезжать с улицы Бекболата на улицу Каракоз - на улицу Ахметова - на улицу Тайказан - на улицу Алтая - на улицу Серикова до улицы вдоль БАКа, далее по схеме. В обратном направлении так же.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964728-tri-avtobusnyh-marshruta-v-almaty-izmenyat-shemy-dvizheniya/