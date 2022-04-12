Будут ли строить мост между ботсадом и трамплинами в Алматы, рассказали в акимате

Проекта моста над проспектом Аль-Фараби: УЗЭ Алматы

В Управлении зеленой экономики акимата Алматы рассказали о том, будет ли строиться мост над Аль-Фараби, который соединит трамплины "Сункар" и ботанический сад. Также в УЗЭ пояснили, будет ли разбиваться дендрарий выше проспекта, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, по словам заместителя руководителя УЗЭ Улана Абдулдаева, площадь так называемого арборетума, то есть, дендрария, который, как планировалось ранее, будет располагаться выше Аль-Фараби, составляет 57 гектаров. На сегодня разрабатывается ПСД этого проекта.

"Вместе с научными специалистами отрабатываем по посадке деревьев, укреплению склона, подведению поливочных и инженерных сетей. Проект мы планируем в июле получить на экспертизу.

Инвестором также разрабатывается мост над Аль-Фараби, соединяющий ботанический сад и арборетум. Этот проект разрабатывается инвестором, в июле тоже может пройти экспертизу", - рассказал Абдулдаев.

Напомним, о проекте дендрария и прогулочного моста над Аль-Фараби заявлялось еще год назад. Также говорилось о том, что для того, чтобы создать рекреационную зону, нужно решить вопросы касательно горы, оползней и зеленого покрова, укрепив гору корневым массивом, что позволит сформировать гору за счет природного ландшафта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964653-budut-li-stroit-most-mezhdu-botsadom-i-tramplinami-v-almaty-rasskazali-v-akimate/