Постояльцы дома престарелых в Алматы пожаловались на удержание 70% пенсии

Инесса Зотова. Фото: almaty.tv

Постояльцы алматинского центра социальных услуг "Шанырак" заявили, что центр взимает у них 70% пенсии, а лекарства им нередко приходится покупать за свой счет. В центре ответили на обвинения.

С постояльцами центра встретились корреспонденты телеканала "Алматы".

По словам пенсионерки Инессы Зотовой, центр изымает 70% пенсии в пользу госучреждения. Делиться своими кровными сбережениями с домом престарелых женщина не хочет, так как условия равны не для всех, говорит она.

"С кого-то высчитывают 70 000, как с меня, с кого-то вообще ни копейки. Это что, социальная справедливость называется?"- недоумевает пенсионерка.

Постояльцы дома престарелых пожаловались и на то, что большую часть оставшейся пенсии им приходится тратить на лекарства. Несмотря на попечительство государства, приобретать медикаменты за свой счет постояльцы вынуждены из-за длительных поставок.

В администрации центра прокомментировали ситуацию. Здесь заявили, что прилагают все усилия для решения вопроса.

"Вопрос с лекарствами на сегодня полностью решен. В случае задержек мы привлекаем спонсоров. В основном, они нам помогают в приобретении дорогих лекарств, которые жизненно необходимы нашим постояльцам.

Я руковожу этим учреждением чуть больше четырех месяцев. За это время стараемся решать вопросы, которые возникли ранее", - отметил директор Центра социальных услуг "Шанырак" Турарбек Туманшиев.

В Управлении социального благосостояния Алматы, отвечая на вопрос о взимании 70% пенсии, сообщили, что жалобы пожилых людей направили в Минтруда и соцзащиты населения.

"На сегодняшний день поступает много обращений насчет удержания пенсионных выплат в размере 70%. Данный вопрос мы рассмотрели и инициировали письмо о пересмотре данного удержания в министерство труда и социальной защиты", - сообщил главный специалист отдела городского Управления социального благосостояния Аязби Каблан.

В ведомстве заверили, что ответ министерства должен прийти в течение месяца. Но будет ли он положительным и поможет ли решить как-либо вопрос, неизвестно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964552-postoyaltsy-doma-prestarelyh-v-almaty-pozhalovalis-na-uderzhanie-70-pensii/