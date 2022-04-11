Часть зданий отключили от горячей воды в одном из районов Алматы

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Часть зданий временно отключили от горячей воды в Ауэзовском районе Алматы 11 апреля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".

По информации компании, в понедельник с 17:00 до 00:00 горячая вода не будет подаваться в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Ауэзовского района в контуре улиц Алтынсарина – Жандосова – Яссауи – Улугбека.

Как объяснили в пресс-службе, временные ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ на сетях теплоснабжения.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - обратились к алматинцам в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964516-chast-zdaniy-otklyuchili-ot-goryachey-vody-v-odnom-iz-rayonov-almaty/