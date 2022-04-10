Сильный ветер прогнозируют в столице и ряде областей Казахстана

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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Нур-Султане и 9 областях нашей страны. По их прогнозам, на большей части Казахстана ожидается усиление ветра, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Днем 11 апреля на севере и востоке Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается ветер северо-восточный.

В Акмолинской области на завтра прогнозируют сильный ветер, ночью на юго-западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. В Кокшетау днем ожидается ветер юго-восточный с порывами 15 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области 11 апреля будет туман, пообещали специалисты. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе Карагандинской области завтра возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, востоке, в центре области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Жезказгане тоже ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 18 метров в секунду.

Грозу в понедельник обещают и на юге Костанайской области, еще синоптики прогнозируют туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области 11 апреля ожидаются гроза и шквал. Ветер северо-восточный в центре, на юге области будет достигать 15-20 м/с. В Кызылорде днем - тоже гроза.

Завтра днем на юге Павлодарской области будет сильный ветер с порывами 18 м/с.

На севере, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра, порывы будут достигать 23 м/с. В Петропавловске днем тоже прогнозируют ветер - порывы 15-20 м/с.

Днем в горных и предгорных районах Туркестанской области синоптики пообещали грозу и шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964343-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-stolitse-i-ryade-regionov-kazahstana-iz-za-silnogo-vetra/