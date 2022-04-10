Опасные детские игрушки выявили санврачи в магазинах Казахстана

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Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы РК обратили внимание казахстанских родителей на качество детских игрушек. Специалисты выявили игрушки, которые не соответствуют требованиям безопасности, сообщается на официальном сайте КСЭК.

В ведомстве отметили, что не все при покупке требуют у продавцов документы, подтверждающие безопасность.

Подчеркивается, что перед продажей на территории Казахстана все игрушки должны пройти подтверждение соответствия требованиям безопасности, содержащимся в Техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности игрушек".

Сотрудники ведомства на ежемесячной основе проводят мониторинг по безопасности таких товаров.

За 2 месяца 2022 года по республике отобрано и исследовано 397 образцов, из них 173 не соответствовали требованиям, что составило 43,5% от общего числа.

Из них, отечественных - 1 (0,5%), государств-членов ЕАЭС - 16 (9,2%), других стран - 156 (90,1%).

Как подчеркнули в КСЭК, в основном, нарушения касались маркировки - 100%, по органолептическим показателям - 3,4%, по санитарно-химическим - 8%.

Уточняется, что в составе игрушки обнаружено превышение уровня фенола, формальдегида, бензола, метилового спирта, а также гептана в игрушках производства Китая и Республики Узбекистан.

Всем субъектам предпринимательства, которые занимались продажей небезопасных товаров для детей, выдали предписания об устранении нарушений.

Кроме того, с реализации за два месяца на предприятиях торговли сняли 3,6 кг игрушек.

Со списком товаров можно ознакомиться здесь.

Специалисты обратили внимание, что игрушки могут быть опасны. Родителей призвали внимательно подходить к их выбору, требуя от продавцов документы, подтверждающие их безопасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964338-opasnye-detskie-igrushki-vyyavili-sanvrachi-v-magazinah-kazahstana/