Опасные детские игрушки выявили санврачи в магазинах Казахстана
Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы РК обратили внимание казахстанских родителей на качество детских игрушек. Специалисты выявили игрушки, которые не соответствуют требованиям безопасности, сообщается на официальном сайте КСЭК.
В ведомстве отметили, что не все при покупке требуют у продавцов документы, подтверждающие безопасность.
Подчеркивается, что перед продажей на территории Казахстана все игрушки должны пройти подтверждение соответствия требованиям безопасности, содержащимся в Техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности игрушек".
Сотрудники ведомства на ежемесячной основе проводят мониторинг по безопасности таких товаров.
За 2 месяца 2022 года по республике отобрано и исследовано 397 образцов, из них 173 не соответствовали требованиям, что составило 43,5% от общего числа.
Из них, отечественных - 1 (0,5%), государств-членов ЕАЭС - 16 (9,2%), других стран - 156 (90,1%).
Как подчеркнули в КСЭК, в основном, нарушения касались маркировки - 100%, по органолептическим показателям - 3,4%, по санитарно-химическим - 8%.
Уточняется, что в составе игрушки обнаружено превышение уровня фенола, формальдегида, бензола, метилового спирта, а также гептана в игрушках производства Китая и Республики Узбекистан.
Всем субъектам предпринимательства, которые занимались продажей небезопасных товаров для детей, выдали предписания об устранении нарушений.
Кроме того, с реализации за два месяца на предприятиях торговли сняли 3,6 кг игрушек.
Со списком товаров можно ознакомиться здесь.
Специалисты обратили внимание, что игрушки могут быть опасны. Родителей призвали внимательно подходить к их выбору, требуя от продавцов документы, подтверждающие их безопасность.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964338-opasnye-detskie-igrushki-vyyavili-sanvrachi-v-magazinah-kazahstana/