Медики извинились за сломанное ребенку ребро в Павлодаре

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Павлодарская областная станция скорой помощи отреагировала на жалобу женщины, которая заявила, что ее годовалому ребенку медики сломали ребро, а также при транспортировке уронили малыша вниз головой. Комментарий опубликован на официальной странице организации в Instagram.

По данным станции скорой помощи, в действиях врача педиатрической бригады не было нарушений, потому что она фактически спасла малышу жизнь.

Здесь рассказали, что вызов в "103" поступил 6 апреля в 21.05 часов, спустя две минуты ближайшая бригада была на месте.

"На тот момент у маленького пациента произошла остановка дыхания, он впал в состояние клинической смерти. Врач педиатрической бригады начала выполнять непрямой массаж сердца.

В таких случаях повреждения ребер не исключены, тем более у маленьких детей. О возможном переломе в районе грудной клетки медики сообщили во время госпитализации ребенка в больницу", - пояснили на станции скорой помощи.

Также в организации высказались по поводу падения ребенка при транспортировке. Отметили, что при перевозке в больницу пациента не зафиксировали на носилках, потому что у него в любой момент вновь могло остановиться дыхание, ему понадобилась бы повторная реанимация.

Работники медицинской бригады говорят, что во время одного из поворотов малыш выпал с носилок, но врач и мама успели его подхватить, поэтому он не упал на пол.

"Руководство станции скорой помощи не видит нарушений в действиях медицинских работников. При этом в службе "103" приносят извинения маме ребенка за то, что ему сломали ребро. Желаем малышу здоровья и скорейшего выздоровления!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее павлодарка пожаловалась на медиков скорой помощи. Женщина заявила, что ее годовалому ребенку сломали ребро, а когда везли в больницу - уронили вниз головой. По данному факту сейчас проводится служебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964224-mediki-izvinilis-za-slomannoe-rebenku-rebro-v-pavlodare/