"Сломали ребенку ребро и уронили вниз головой": павлодарка пожаловалась на медиков

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Жительница Павлодара пожаловалась на медиков скорой помощи. Женщина рассказала, что ее годовалому ребенку врачи якобы сломали ребро, а когда везли в больницу, уронили вниз головой. Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Жалоба павлодарки опубликована в Instagram. Женщина рассказала, что скорую помощь она вызвала для своего ребенка из-за судорог, которые привели к остановке сердца.

Дозвониться удалось спустя 5 минут, врачи приехали быстро.

"Забежали без кислорода, затем еще три раза спускались за остальными приборами для того, чтобы оказать экстренную помощь. Потеряли время. В итоге моему годовалому ребенку, оказывая первую помощь, сломали ребро. И это не самое страшное. По пути в больницу уронили его вниз головой", - заявила мать малыша.

По словам женщины, сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Она потребовала принять меры в отношении врачей скорой помощи.

На жалобу ответили в управлении здравоохранения Павлодарской области.

"Ребенок 2021 года рождения в данный момент находится в отделении реанимации областной детской больницы. Состояние стабильно тяжелое за счет своего диагноза: острая двусторонняя полисегментарная пневмония. Сопутствующий диагноз: ДЦП. ЗПМР. Симптоматическая эпилепсия. Судорожный синдром. Перелом 8 ребра", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту жалобы назначено служебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964152-slomali-rebenku-rebro-i-uronili-vniz-golovoy-pavlodarka-pozhalovalas-na-medikov/