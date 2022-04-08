Пропавшую более 13 лет назад узбекистанку нашли в Нур-Султане

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Столичные полицейские нашли 39-летнюю женщину, которая считалась без вести пропавшей с 2008 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Полицейские Нур-Султана обнаружили 39-летнюю гражданку Узбекистана в ходе рейдовых мероприятий. Сообщается, что родные начали разыскивать женщину еще в 2008 году.

Сама она сообщила, что приехала на заработки в Алматы, а после этого еще долгое время работала в Шымкенте и в Кызылорде. Женщина также рассказала, что потеряла свои документы и не могла выйти на связь с родственниками.

"Все эти годы женщина занималась чем придется: от работы домработницей до уборки помещений и в кафе. С июля 2021 года она проживала в городе Нур-Султане на съемных квартирах", – сообщили полицейские.

Сейчас сотрудниками миграционной службы гражданке Узбекистана выдан временный документ. Отмечается, что в течение месяца женщина сможет беспрепятственно покинуть Казахстан и вернуться на родину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964160-propavshuyu-bolee-13-let-nazad-uzbekistanku-nashli-v-nur-sultane/