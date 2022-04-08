Больного сибирской язвой сняли с поезда в Кокшетау

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У ехавшего на курорт в Бурабай жителя Туркестанской области выявили сибирскую язву. Пассажира вместе с женой сняли с поезда и доставили в больницу в Кокшетау. Подробности озвучили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, передает Sputnik Казахстан.

5 апреля в департамент санитарно-эпидемиологического контроля поступило экстренное извещение о том, что в поезде Кызылорда-Костанай едет больной с подозрением на сибирскую язву. Им оказался 25-летний житель Туркестанской области.

Молодой человек вместе с женой направлялся в санаторий на курорт Бурабай. Лабораторные исследования подтвердили наличие у него опасного инфекционного заболевания.

Супругов сняли с поезда и госпитализировали в медицинское учреждение Кокшетау. Был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.

"Также определили круг контактных. Это 20 пассажиров, все жители областного центра. Случай - завозной", - сообщила руководитель департамента санэпидконтроля Акмолинской области Айнагуль Мусина.

В Центре инфекционных заболеваний рассказали, что состояние пациента стабильно тяжелое. У него держится высокая температура, имеются язвы на среднем пальце левой кисти, а также сухой кашель и головная боль. Но врачи дают благоприятные прогнозы.

У его жены симптомов нет, лабораторно сибирская язва не подтвердилась.

По словам пациентов, они 29 марта в Тюлькубасском районе Туркестанской области взяли у сестры на базаре 20 кг мяса конины. Привезли домой и приготовили шашлык. Поели втроем - мужчина, его сестра и супруга. А наутро первые двое почувствовали недомогание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964099-bolnogo-sibirskoy-yazvoy-snyali-s-poezda-v-kokshetau/