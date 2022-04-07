Казахстанцы будут получать уведомления об истечении срока действия документов

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Министерством внутренних дел совместно с МЦРИАП вводится механизм заблаговременного уведомления граждан Казахстана об истечении срока действия их документов, сообщается на странице официального медиа-портала МВД РК.

С 1 апреля этого года казахстанцы могут получать sms-уведомления о том, что срок действия их удостоверения личности или водительского удостоверения подходит к концу.

"Внедрение данного новшества прежде всего направлено на предупреждение административных правонарушений, связанных с истечением срока действия документов, удостоверяющих личность, а также снижения дополнительной финансовой нагрузки на граждан при уплате штрафов за это", – сообщили в МВД.

Отмечается, что за проживание по недействительному удостоверению личности от 10 дней до 1 месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, а свыше 1 месяца – штраф в размере 7 МРП или 21 441 тенге.

"Ежемесячно для замены удостоверений личности в связи с истечением срока действия обращается до 77 тысяч граждан, для замены водительских удостоверений по этой же причине порядка 35 тысяч.

Только в прошлом году для замены удостоверений по истечению срока обратилось 915 тысяч человек, и более 400 тысяч граждан, в связи с истекшим сроком водительских удостоверений", – отметили в полиции.

Теперь же казахстанцы, зарегистрированные в базе мобильных граждан, за 30 дней до истечения срока действия документа будут получать на свой мобильный телефон sms-уведомление с предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963988-kazahstantsy-budut-poluchat-uvedomleniya-ob-istechenii-sroka-deystviya-dokumentov/