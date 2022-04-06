Умер известный казахстанский диктор Абдирали Болебай

Абдирали Болебай. Кадр из видео: Youtube-канал Хабар TANYM

В 68 лет ушел из жизни известный казахстанский диктор, ветеран радио и телевидения Абдирали Болебай. Его голос остался в "Золотом Фонде" Казахского радио, передает МИА "Казинформ".

Абдирали Болебай родился в поселке Ерназар Жамбылского района Жамбылской области. Он закончил городское техническое училище №46 в Алматы, а также консерваторию имени Курмангазы.

Свою карьеру Болебай начинал помощником режиссера на киностудии "Казахфильм". В разные годы работал на Казахском радио и на телевидении диктором, руководителем группы дикторов.

Кроме того, Абдирали Болебай был ведущим информационно-аналитической программы "Жеті күн" на телеканале "Хабар", ведущим службы новостей, диктором астанинского филиала канала "Казахстан", продюсером Телерадиокомплекса президента, а также пресс-секретарем Агентства по противодействию коррупции и экономической преступности.

"Абдирали Болебай был профессионалом своего дела, детально изучил тонкости дикторского искусства", – пишут журналисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963838-umer-izvestnyy-kazahstanskiy-diktor-abdirali-bolebay/