Густой дым в районе акимата и резиденции президента напугал алматинцев (видео)

Кадр из видео: Telegram-канал "За нами уже выехали"

Густой дым в районе городского акимата и резиденции президента напугал алматинцев - горожане решили, что здесь случился пожар. Однако, в ДЧС сообщили, что информация о возгорании не подтвердилась, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры, на которых запечатлен дым в этой части южной столицы, появились в Telegram-каналах.

В Департаменте по ЧС сообщили, что пожаров в этом районе не было.

"На линию 101 и 112 сообщений о возгорании по вышеуказанному адресу не поступало.

На сообщение в соцсетях и видео среагировал ДЧС, направив пожарные расчеты. Но информация о возгорании не подтвердилась", - сообщили в департаменте.

Пресс-служба ДЧС поделилась также фотографией, на которой запечатлен плакат, предупреждающий о противоклещевой обработке территорий. Как оказалось, горожане приняли за дым распыленные противоклещевые препараты.

Фото: ДЧС Алматы

Между тем еще вчера Департамент санэпидконтроля Алматы информировал о начале первого тура противоклещевой обработки на территории мегаполиса. Соответствующая информация была размещена на официальной Instagram-странице ДСЭК.

"С 5 апреля начинается дезинсекционная обработка 1 тура против иксодовых клещей на территории лесных и городских парков, скверов. Обработкой будут охвачены 8 лесных и 144 городских парка и сквера", - говорится в сообщении.

Противоклещевая обработка будет вестись до 5 мая только в сухую погоду.

"Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами обработки проводятся в два тура. Второй тур - в мае-июне", - добавили в ДСЭК.

В ведомстве уточнили, что для проведения противоклещевых обработок используется инсектоакарицидный препарат "Фаворит". Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществам.

"Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются минимальными и полностью безопасны для людей и животных. Обработка в основном проводится в утренние часы.

На границах участков, подлежащих обработке, устанавливаются щиты с предупредительными надписями", - добавили в департаменте.

Тем не менее горожан призывают соблюдать следующие меры предосторожности:

не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки на расстояние, с которого возможно попадание на кожу или одежду раствора противоклещевого препарата;

не позволять домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препаратов;

после проведения обработки в течение 40 дней не собирать и не использовать грибы, травы или ягоды с обработанного участка;

не посещать парки, скверы и природные очаги в момент проведения противоклещевой обработки и в течение 3 суток после нее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963701-gustoy-dym-v-rayone-akimata-i-rezidentsii-prezidenta-napugal-almatintsev-video/