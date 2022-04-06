Снег и дождь ожидаются в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В ближайшие три дня, с 7 по 9 апреля, в Казахстане вновь ожидаются осадки в виде дождя и снега - о прогнозе погоды на вторую половину недели рассказали в РГП "Казгидромет", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Из-за прохождения по территории страны атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.

Синоптики предупреждают, что 7-9 апреля в стране ожидаются осадки в виде снега и дождя, в южных регионах - дожди с грозами, в южной центре и на востоке страны - сильный дождь.

Кроме того, в метеослужбе сообщают, что казахстанцев ждет усиление ветра и туманы.

При этом на северную половину республики окажет влияние Западный антициклон - он принесет погоду без осадков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963694-sneg-i-dozhd-ozhidayutsya-v-kazahstane/