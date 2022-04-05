Минздрав: По 25 литров алкоголя выпивают в год мужчины в Казахстане

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Глава казахстанского Минздрава Ажар Гиният на заседании кабмина рассказала, сколько в среднем выпивает каждый казахстанец в год - согласно статистике, мужчины в стране пьют больше, чем женщины, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила Гиният, уровень употребления алкоголя для мужчин в стране составляет 25 литров в год, для женщин - порядка 9 литров.

"По данному показателю, к сожалению, Казахстан относится к странам с высоким уровнем употребления алкогольных напитков - по данным ВОЗ, Казахстан занимает 10 место в мире.

Зачастую показатели смертности населения от внешних причин, таких как ДТП, травмы, насильственная смерть, отравления, утопления и прочее, являются следствием употребления алкогольных напитков", - добавила министр.

По ее данным, табакокурение среди взрослого населения РК составляет 21,5%, при этом среди мужчин курят более 38%, женщин - 6,4%. Средний возраст начала курения составляет от 17 до 18 лет.

"По результатам исследований поведения школьников, в возрасте 15 лет среди мальчиков курят 10%, а среди девочек - 6%. Большую популярность среди подростков имеют электронные сигареты. Так в 15-летнем возрасте потребителей нагревательного табака среди мальчиков 14%, девочек- 6%", - резюмировала глава Минздрава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963502-minzdrav-po-25-litrov-alkogolya-vypivayut-v-god-muzhchiny-v-kazahstane/