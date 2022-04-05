На питьевую воду с червями пожаловались жители села в Алматинской области

Кадр из сюжета: телеканал "Хабар 24"

Жители села Кыргауылды Алматинской области пожаловались на питьевую воду, поступающую в их дома - живительная влага льется из крана прямо с червями. Ситуацию прокомментировали в сельском акимате и в компании, занимающейся поставкой воды.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", проблема с водой в селе Кыргауылды не может решиться уже третий год. Местные жители уже не единожды жаловались в сельский акимат, но пока безрезультатно.

По утверждениям самих сельчан, из-за нечистой питьевой воды у них появились проблемы со здоровьем - систематическое расстройство кишечника, кожная сыпь, герпес и другие заболевания.

Сельчане рассказывают, что питьевая вода в их дома поступает вместе с червями, а в сезон дождей из крана и вовсе идет поток с грязью.

Между тем представители инициативной группы отмечают, что в момент заключения с поставщиком договора о водоснабжении вода была чистая. Ситуация изменилась два года назад, в 2020 году.

"ИП "Темирбаев" начал людей подключать с 2016 года. Изначально вода шла с водокачки, которая находится в садоводческом обществе "Торпеда". Водокачка была всего 100 метров, и он высушил полностью эту водокачку, потому что там и "Торпеда" была, и мы. Не сказав людям ничего, он стал давать людям воду с арыка. Это уже сама инициативная группа выяснила, что вода идет с арыка", - рассказала жительница села Кыргауылды Галина Лавренцова.

Оказалось, что воду из арыка употребляют жители больше 200 домов.

Принцип, по которому вода поступает в дома, самый простой: с помощью обычного электронасоса ее закачивают в так называемый резервуар, оттуда она и расходится по сетям. Ни о какой фильтрации и хлорации речи нет, подчеркивают корреспонденты.

При этом за каждый кубометр воды потребители платят по 350 тенге.

"Опять же, забивается вся техника: посудомоечные и стиральные машины. А если брать альтернативу - мы заказываем воду, лично я привожу воду. Каждую неделю у меня выходит по 7 тысяч тенге. 5 кубов я привожу. Это 28 тысяч тенге выходит. Помимо этой воды", - поделился сельчанин Алексей Яковичный.

Жители пригласили на встречу поставщика воды Ержана Темирбаева. Сам бизнесмен на встречу не пришел, а отправил своего сына, который даже не является представителем компании. Сын взял обязательство подать чистую воду в течение месяца.

"Сейчас для двух поселков Кыргауылды и Жанатурмыс строятся два водохранилища по 1,5 тыс. кубов. Очистительные сооружения и водохранилища сейчас строятся. Тогда двум поселкам будет дополнительно выдаваться питьевая чистая вода", - прокомментировал ситуацию аким Райымбекского сельского округа Ельжан Туленбаев.

Жителям же теперь придется ждать, когда завершится строительство водохранилищ. А пока сельский аким предлагает заключить договор с другим поставщиком воды. И сделать это должны сами жители, говорит он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963470-na-pitevuyu-vodu-s-chervyami-pozhalovalis-zhiteli-sela-v-almatinskoy-oblasti-video/