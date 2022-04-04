Дожди и гололед обещают синоптики в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

О погоде в Казахстане на ближайшие три дня - с 5 по 7 апреля - рассказали синоптики: на западе, востоке и севере страны ожидаются осадки, а в южных регионах - до +28 градусов тепла, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как сообщили в метеослужбе, первую половину недели северные, западные, восточные регионы Казахстана будут находиться под влиянием Северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов.

"Циклон принесет в эти регионы осадки, преимущественно в виде дождя, усиление ветра, в ночные часы - гололед", - предупреждают синоптики.

На погоду в южных и юго-восточных регионах страны будут влиять теплые воздушные массы из Ирана. Из-за них в горных районах ожидаются дожди и грозы, а на остальной территории этой части республики днем столбики термометров поднимутся от +20 до +28 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963361-dozhdi-i-gololed-obeschayut-sinoptiki-v-kazahstane/