Краснокнижные пеликаны прилетели в Костанайскую область

Розовые пеликаны на озере Пожарное. Фото: qostanai.media

Восемь особей розового пеликана, занесенного в Красную книгу Казахстана, сфотографировали на озере Пожарное в Костанайской области. Предполагается, что птицы вернулись из Африки, куда улетели осенью, передает Qostanai.Media.

Как пишет издание, пеликаны облюбовали водоем в центре Аулиеколя для отдыха. Конечная цель их маршрута - Наурзумский заповедник. Именно там пернатые будут гнездиться, а после того как выведут потомство, вновь полетят в теплые широты.

Издание уточняет, что розовые пеликаны очень редки в Казахстане. Их легко узнать по нежно-розовому оперению, которое становится практически белым к старости птицы. У розовых пеликанов длинная шея, мощный клюв, а крылья могут достигать трех метров в размахе.

Отмечается, что прилетевшие в Аулиеколь пеликаны сразу же привлекли внимание местных жителей. Озеро пеликаны разделили с чайками, которые живут здесь постоянно.

Но надолго редкие птицы здесь не задержатся - после остановки они направятся к родным местам, в Наурузум, где их охраняют на законодательном уровне.

Розовые пеликаны на озере Пожарное. Фото: qostanai.media

Отметим, что в 2021 году Союз охраны птиц избрали в Казахстане Годом розового пеликана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963315-krasnoknizhnye-pelikany-prileteli-v-kostanayskuyu-oblast/