"Не вижу необходимости": акиму Экибастуза предложили пересесть с Land Cruiser на легковушку

Ардак Кантарбаев. Фото: instagram.com/ardak_kantarbaev

Житель Экибастуза обратился к акиму города. Указал на качество дорог и огромные ямы. При этом предложил градоначальнику пересесть с Land Cruiser 200 на обычную легковушку, чтобы лучше чувствовать проблемы народа. По данному вопросу высказался глава города Ардак Кантарбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

На странице в Instagram автор указывает, что такого плохого состояния дорог в Экибастузе давно не было. Просит подумать о жителях и на данный момент сделать хотя бы подсыпку.

"Мне кажется, акиму города надо пересесть с Land Cruiser 200 на легковую машину, чтобы на себе почувствовать. Невозможно по городу передвигаться, стойки пробил. Ладно, были бы маленькие кочки, но нет, ямы", - обратился водитель к акиму Экибастуза.

Также он задался вопросом, для чего градоначальнику такой внедорожник.

Ардак Кантарбаев высказался по этому поводу на своей странице в Instagram. Пояснил, что необходимости в смене авто не видит.

"Относительно служебной машины. Приобретать другую машину, а, значит, новую (иначе никак), не вижу острой необходимости. Если учитывать год выпуска указанного автомобиля - 2011, то вы должны понимать, что эта машина не первый год ездит по Экибастузу, я не первый аким, который ездит на ней", - отметил глава Экибастуза.

При этом Ардак Кантарбаев обратил внимание и на ситуацию с асфальтом на дорогах города. Указывает, что покрытие разрушает вода, которая забивается в щели, а ночью замерзает. Но на данный момент заняться ремонтом невозможно.

"Сейчас рано проводить какие-либо ремонтные работы. Во-первых, снег полностью не сошел, земля холодная, сырая. Качество дорожного полотна при текущем и среднем ремонте зависит не только от температуры асфальтобетонной смеси, но и от температуры старого асфальта, поверхность которого должна прогреться хотя бы до +5 градусов.

От этого зависит степень схватывания и процесс твердения нового материала. Подсыпать ямы отсевом мы сейчас не будем - не вижу смысла, только грязи, слякоти разведем еще больше. Да и не все участники дорожного движения согласятся с таким временным решением. Как подсохнет земля, асфальт, наступят более благоприятные условия, тогда и начнем ремонтные работы", - говорит градоначальник

По словам Ардака Кантарбаева, подрядчики уже определены, будут проводиться ямочный и текущий ремонты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963174-ne-vizhu-neobhodimosti-akimu-ekibastuza-predlozhili-peresest-s-land-cruiser-na-legkovushku/