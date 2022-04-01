Транспортные полицейские разыскали пропавшего кыргызстанца в Нур-Султане

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Гражданка Кыргызстана обратилась к транспортным полицейским Нур-Султана с просьбой отыскать ее пропавшего племянника. В итоге парня нашли в одной из столичных больниц, сообщается на официальном сайте ДП на транспорте.

27 марта в дежурную часть Линейного управления полиции на станции Нур-Султан поступил звонок от женщины, являющейся гражданкой Кыргызстана.

Она сообщила, что в Нур-Султане находится ее племянник, так же гражданин Кыргызстана, который уже два дня не выходит на связь. Женщина попросила полицейских поискать племянника в зале ожидания железнодорожного вокзала.

По обращению начал работать инспектор-дежурный Ренат Сулейменов. Сообщается, что, не обнаружив молодого человека в районе вокзала, он стал обзванивать все отделения полиции и больницы.

Спустя несколько часов пропавшего обнаружили в одной из больниц города.

Как сообщила сама женщина в видеообращении, полицейский перезвонил ей в Кыргызстан и сообщил о местонахождении племянника.

Она поблагодарила Рената Сулейменова за его человечность и профессионализм, а также выразила благодарность руководству Департамента полиции на транспорте, в лице генерал-майора полиции Онал Бекиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963172-transportnye-politseyskie-razyskali-propavshego-kyrgyzstantsa-v-nur-sultane/