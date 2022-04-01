Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы

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Вероятность схода лавин все еще сохраняется в Алматы, из-за чего алматинцев и гостей города попросили воздержаться от походов в горную местность, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Алматы.

В период со 2 по 4 апреля в горах Алматы возможны сходы лавин, сообщили в пресс-службе городского Департамента по ЧС.

Отмечается, что это связано с оттепелью, большой высотой, а также с неустойчивым состоянием снега на склонах гор в бассейнах рек Малой и Большой Алматинки.

"ДЧС и "Казселезащита" рекомендуют воздержаться от походов в горную местность!" – предостерегли в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963131-almatintsev-prizvali-vozderzhatsya-ot-pohodov-v-gory/