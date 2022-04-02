"Часто путают нас с японцами или сингапурцами": казахстанцы рассказали о жизни на Бали

Фото: из личного архива

Казахстанцы Асия и Дидар переехали жить на Бали, как они сами говорят, с двумя чемоданами. Объехав немалую часть Казахстана, Асия Жумина и ее супруг приняли решение кардинально сменить обстановку, передает корреспондент NUR.KZ.

Асия выросла в небольшом курортном поселке Бурабай недалеко от столицы, где по-прежнему живут ее родители. После школы она поступила на факультет иностранных языков и училась в Костанае четыре года.

Затем устроилась учителем английского в одну из средних школ Кокшетау, но работа ее не вдохновляла, и Асия поступила в магистратуру, чтобы внести что-то новое в свою жизнь. Потом еще два года она проработала преподавателем в Нур-Султане, а затем отправилась в путешествие.

Асия и Дидар. Фото: из личного архива

"Как только я стала зарабатывать больше, отправилась в первое путешествие, проведя Новый год в Москве, а затем поехала в Санкт-Петербург. На следующий год я посетила несколько стран Европы. Встретила своего будущего мужа и грезила о путешествиях.

Мы переехали по работе в Атырау и прожили там три года, а в один из летних отпусков мы отправились в далекую и неизведанную Индонезию. Супруг построил маршруты, за месяц мы объездили почти весь остров.

Так мы впервые вместе побывали на Бали в 2019 году, прожили тут месяц и, улетая, решили, что обязательно сюда вернемся. Мы не могли остаться сразу, ведь нужна подготовка, в то время мы оба работали офлайн", - говорит Асия.

Фото: из личного архива

Планам не сразу суждено было сбыться - началась пандемия коронавируса и границы закрыли. Но это время пара использовала для того, чтобы подготовиться к переезду. От идеи супруги не отказались, ожидая нужного момента.

"В конце 2021 года мы решили, что пора - сейчас или никогда. Мы продали большую часть своих вещей, купили билеты и прилетели в Индонезию. Просидели на карантине 10 дней. Так как мы готовились и уже частично были знакомы с культурой, для нас все это казалось уже таким привычным.

Фото: из личного архива

Здесь во многих частях острова говорят по-английски или хотя бы понимают, поэтому языкового барьера нет, а еще я начала учить местный язык. Люди тут очень открытые, добродушные.

Им интересно, откуда сюда приезжает столько людей, ведь Бали - это туристический остров, хотя после пандемии ему пришлось непросто, много заведений закрыто, но все налаживается", - говорит Асия.

На Бали супругам удалось завести круг общения - на острове очень много русскоговорящих ребят.

Фото: из личного архива

"По ценам сложно вывести что-то среднее, потому что каждый живет на свой бюджет. Здесь можно за месяц снимать жилье от 250 долларов, а можно за сутки заплатить 1000 долларов. Бали - разный, каждый тут найдет что-то для себя. Здесь такая же цивилизация.

О Казахстане тут немногие слышали, но непременно все они относятся дружественно, а нас часто путают с японцами, корейцами или сингапурцами.

Местные люди очень религиозны, их верование отличается от привычных нам религий, тут в каждом доме есть храм, а в каждом магазине и даже госучреждении есть алтарь для подношений, которые здесь делают от двух раз в день", - рассказывает казахстанка.

Фото: из личного архива

По ее словам, местные праздники очень необычные. Например, один из последних - местный новый год. В отличие от привычного жителям Казахстана, тут его празднуют в разные дни каждый год.

"Это день тишины на острове - ньепи. Когда не работает даже аэропорт, принято быть дома, не включать свет и не шуметь. Знаете, как это непривычно, а какое звездное небо было в ту ночь. Еще был сильный дождь, это было даже как-то мистически", - заверила Асия.

Она отмечает, что на Бали маленькой семье очень нравится, да и родители поддержали решение о переезде, хотя и были удивлены.

Фото: из личного архива

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963107-chasto-putayut-nas-s-yapontsami-ili-singapurtsami-kazahstantsy-rasskazali-o-zhizni-na-bali/