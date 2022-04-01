Налоговые льготы для майнеров: в Astana Hub прокомментировали выявленные факты

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Генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев прокомментировал новость о том, что среди участников технопарка числятся цифровые майнеры, сообщается в официальном Instagram компании.

Недавно член Счетного комитета Акылбай Ибраев озвучил промежуточные итоги аудита реализации программы "Цифровой Казахстан". По его словам, на базе подведомственной организации Astana Hub зарегистрированы инвестпроекты, которые занимались майнингом криптовалют.

Магжан Мадиев, гендиректор технопарка, высказался о данных фактах. По его словам, среди участников Astana Hub 650 компаний, которые осуществляют свою деятельность согласно Перечню приоритетных видов деятельности в области информационно-коммуникационных технологий.

Мадиев подчеркнул, что в данном перечне имеется пункт "Услуги по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктурой для выполнения вычислительных операций и обработки данных", согласно которому центры обработки данных также могли стать резидентами хаба.

По его информации, около 30 компаний действует по данному пункту.

"Напрямую цифровой майнинг не входит в перечень приоритетных видов деятельности, однако в Перечень входят услуги по предоставлению вычислительных мощностей и обработки данных, чем можно было воспользоваться, в том числе и для цифрового майнинга", - пояснил Мадиев.

Как заявил гендиректор Astana Hub, данная формулировка позволила пяти компаниям зарегистрироваться в качестве участников технопарка и получать налоговые льготы.

"Хочу подчеркнуть, что указанные компании действовали в рамках текущего законодательства и правил. При этом мы не отрицаем проблематику, и по поручению министра Багдата Мусина предприняли меры. Ведется работа по внесению изменений в пункт 19 Перечня, где будет предусмотрено исключение оказание услуг цифровым майнерам", - сообщил Мадиев.

Ранее в Счетном комитете заявили, что майнеры из Astana Hub получили 8,5 млрд тенге незаконных налоговых преференций.

Между тем глава Минцифры Багдат Мусин выразил обеспокоенность, что судиться с майнерами, которые под видом стартаперов работали в Astana Hub, будет очень сложно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963069-nalogovye-lgoty-dlya-maynerov-v-astana-hub-prokommentirovali-vyyavlennye-fakty/