"Будем судиться – можем зубы сломать": Мусин о майнерах в Astana Hub

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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что судиться с майнерами, которые под видом стартаперов работали в Astana Hub, будет очень сложно, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин сообщил, что всего в Astana Hub зарегистрированы 574 участника. Из них лишь пять компаний занимались майнингом.

"Из них одна всего призналась, что она занимается майнингом. Четыре говорят, что они предоставляют услуги Центра обработки данных для обработки массива информации. На самом деле, если судиться с ними, можно зубы поломать, потому что де юре они занимались обработкой информации", - заявил министр.

Глава МЦРИАП заявил, что депутаты инициировали проект закона "О цифровых активах", которым регулируется деятельность в том числе майнеров. Документ, по его словам, сейчас находится на согласовании в Администрации президента.

"Там много тоже очень всего, как контролировать, как считать, потому что мы можем вместе с водой выплеснуть ребенка, ведь глава государства говорит: "Белых" майнеров не трогайте, которые платят налоги", - резюмировал Мусин.

Ранее член Счетного комитета Акылбай Ибраев сообщал о том, что майнеры из Astana Hub получили 8,5 млрд тенге незаконных налоговых преференций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962967-budem-suditsya-mozhem-zuby-slomat-musin-o-maynerah-v-astana-hub/