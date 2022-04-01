К массовым отравлениям могут привести паводки на севере Казахстана

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Паводки на севере Казахстана могут привести к массовым отравлениям, предупреждают санврачи. По их словам, вместе с талым снегом в самодельных скважинах могут оказаться биологические и химические яды.

Как сообщает телеканал "Астана", в СКО почти в 20 процентах сел не имеется центрального водоснабжения - сельчанам приходиться пить воду из скважин. Туда, как считают санврачи, могут попасть яды. Более 10% сельских жителей региона не имеют доступа к качественной воде, заявили специалисты.

"Из децентрализованных объектов водоснабжения за 2021 год не соответствовало 20 проб или 3,7%. Не соответствовала вода по бактериологическим показателям", - сообщила руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Гульнара Джаксылыкова.

Кроме того, 50 проб показали, что присутствует превышение нормы по жесткости, запаху, цветности, общему железу. Однако превышение бактериологических показателей в разы возрастает с талыми водами. Это может привести к массовому отравлению, уверяют санврачи.

"Если в населенном пункте прошло массовое таяние снега и произошло хотя бы частичное подтопление, может произойти подсос талой воды и грунтовых вод в трубопроводы водопроводов. Они могут быть загрязнены органическими остатками жизнедеятельности животных и человека, а также химическими веществами", - добавила Гульнара Джаксылыкова.

Как отметили корреспонденты, такое уже случалось в поселке Бесколь - в 2021 году в больнице по этой причине оказались 150 местных жителей.

Чиновники уверяют, что ежегодно подводят воду к селам, насколько хватает финансирования. Тем не менее, пока 20 процентов сел в регионе остается без центрального водоснабжения.

"Не обеспечено (центральным водоснабжением - прим. ред.) 229 населенных пунктов с численностью населения 49,5 тыс. человек или 16,5%. В 2022 году работами по водоснабжению будет охвачено 55 населенных пунктов", - сообщил руководитель Управления энергетики и ЖКХ региона Бахыт Ильясов.

Корреспонденты отметили, что со дня на день в СКО может прийти вода. Санврачи призвали местных сельчан на время паводков перейти на бутилированную воду.

Напомним, что вместе с резким потеплением в Казахстане начались паводки. Особенно сильно страдают западные регионы страны. В Атырауской области под воду ушло целое село, а в Западно-Казахстанской талые воды размыли переправу и разрушили школу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963064-k-massovym-otravleniyam-mogut-privesti-pavodki-na-severe-kazahstana/