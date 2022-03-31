"Зайцев" много у нас стало": контролеров предложили вернуть в автобусы Нур-Султана

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Секретарь маслихата Нур-Султана Ерлан Каналимов в ходе публичных слушаний предложил вернуть контролеров в автобусы столицы, передает корреспондент NUR.KZ.

С основным докладом выступил глава City Transportation Systems Бекмырза Игенбердинов.

По его словам, Департаментом транспортного контроля за 2021 год было выявлено более 222 тыс. фактов уклонения от оплаты за проезд в общественном транспорте. Из них по более 9 тыс. фактам пассажиры привлечены к административной ответственности.

"Сегодня резко увеличилось количество безбилетных пассажиров, особенно данный вопрос остро возникает в часы пик, когда автобусы переполнены: в это время в одном автобусе в среднем 20 человек не оплачивает за проезд. По этой причине перевозчики недополучают порядка 2,5 млрд тенге ежегодно", – добавил спикер.

Он отметил, что во многом такая ситуация сложилась из-за чувства безнаказанности пассажиров, поскольку сотрудники Департамента транспортного контроля не могут привлекать пассажиров к ответственности, а вызов полицейских осложняется длительностью ожидания и процедуры оформления правонарушения.

"Просим поддержки в вопросе внесения поправок в КоАП РК для наделения полномочиями сотрудников Департамента транспортного контроля по рассмотрению административных правонарушений за безбилетный проезд, и тогда уже более эффективно будем работать по безбилетникам", – заявил спикер.

Однако секретарь маслихата Нур-Султана Ерлан Каналимов придерживается иного мнения. Он предложил вернуть обратно в автобусы столицы контролеров.

"Зайцев" много у нас стало. 20-30% от перевозимого потока. Это в пределах 180 тыс. человек ежедневно не оплачивают за проезд. Это порядка 18 млн тенге в день потерь, и 500 млн тенге в месяц. Это же доходы автопарков, если бы они больше получали, то меньше бы просили субсидий у нас.

В чем вопрос? Если мы не справляемся, верните контролеров в частные автопарки. Каждый автопарк пусть самостоятельно обеспечивает свой доход своими контролерами. Зато ситуацию исправите", – отметил он.

По его словам, в год частные автопарки получают порядка 6 млрд тенге субсидий от акимата столицы.

Напомним, что от контролеров в автобусах столицы отказались еще в 2018 году. С того времени были введены различные способы безналичной оплаты за проезд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963034-zaytsev-mnogo-u-nas-stalo-kontrolerov-predlozhili-vernut-v-avtobusy-nur-sultana/