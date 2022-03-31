Каким областям Казахстана грозит подтопление весной, рассказали в МЧС

Иллюстративное фото: mammuth / Getty Images

На онлайн-брифинге в СЦК глава казахстанского МЧС рассказал, каким регионам страны грозит подтопление в весенний период, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил глава МЧС Юрий Ильин, в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях, а также в СКО, ВКО и ЗКО повышение температуры воздуха приведет к таянию снега и ледоходу.

По словам министра, подтопления могут произойти в течение ближайшей недели. В указанных областях находятся 157 паводкоопасных населенных пунктов.

Помимо этого, на юге, а также в горных и предгорных районах Туркестанской области, в горных районах Алматинской области, на северо-востоке, на юге, в горных и предгорных районах Жамбылской области прогнозируются сильные осадки.

Из-за ожидающегося дождя и снега могут случиться самопроизвольные сходы снежных лавин, предупредил глава ведомства.

В ходе того же брифинга глава МЧС рассказал, почему каждый год во время таяния снега топит Нур-Султан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963001-kakim-oblastyam-kazahstana-grozit-podtoplenie-vesnoy-rasskazali-v-mchs/