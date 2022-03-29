Сильный ветер бушует в Алматы: в городе объявили штормовое предупреждение

Ураган в Алматы. Фото: instagram.com/megapolis.kz

В Алматы бушует сильный ветер, который сносит дорожные знаки и покрытие с крыш. В горах и в самом городе ожидаются сильные осадки. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент NUR.KZ.

Настоящая непогода началась в Алматы. В городских сообществах в соцсетях публикуют видео того, как сильным ветром сносит дорожные знаки. На некоторых записях можно разглядеть упавшие деревья.

В Instagram-сообществе krisp__almaty опубликовали видео, на котором видно покрытие крыши, снесенное ветром. В посте написали, что инцидент произошел на пересечении улиц Татибекова и Колпаковского. Покрытие упало на несколько машин.

В пресс-службе ДЧС города Алматы предупредили о непогоде.

"Днем 29 марта и ночью 30 марта в городе Алматы, а также в горах ожидаются осадки, ветер юго-западный 18-23м/с", – предупредили в Департаменте по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет".

Также сообщается, что ночью 30 марта в горах ожидается туман. Кроме того, в ДЧС сообщили, что в городе может быть сильный ветер.

Водителям рекомендуют не оставлять машины под деревьями.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962631-silnyy-veter-bushuet-v-almaty-v-gorode-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/