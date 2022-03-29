В Алматы стартовал курс "Имам XXI века"

Фото: Управление по делам религий города Алматы

Сегодня, 29 марта в Алматы начался курс повышения квалификации "Имам XXI века". В нем участвуют сотрудники мечетей южной столицы. Данное мероприятие организовано в рамках государственного социального заказа Управления по делам религий города Алматы и общественным фондом "YUSAEID", сообщает NUR.KZ.

Курс "Имам XXI века" проходит в Центральной мечети города. В нем принимают участие 35 алматинских имамов. Данный курс продлится три дня. Главная цель – поддержка и повышение квалификации сотрудников мечетей города, которые играют важную роль в реализации государственной политики в сфере религии и находятся в прямом контакте с прихожанами.

Фото: Управление по делам религий города Алматы

Курс пройдет по следующим направлениям в рамках специально утвержденной программы:

дерадикализация последователей деструктивных религиозных течений;

контрпропагандистская работа в социальных сетях по предотвращению религиозного экстремизма;

методы публичных выступлений;

вопросы религиозного богословия;

национальные и исторические ценности.

Отметим, что лекторами во время курса выступят такие эксперты такие как IT-аналитик и консультант, член Союза Журналистов Казахстана Тимур Бектур, профессиональный тренер, психолог и коуч Куаныш Жумабай, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, археологии и этнологии КазНУ им. Аль-Фараби Таттигуль Картаева, директор Центра по противодействию религиозному экстремизму при Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак» Тимур Нусипханов, Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак» Хатран Досымбек и Данияр Мейірбеков.

Фото: Управление по делам религий города Алматы

На открытие курса "Имам XXI века" также пришли руководитель Управления по делам религий города Алматы Нурлан Кикимов и главный имам южной столицы Толеби Оспан.

"Данное мероприятие мы уже проводим второй год. Оно направлено на повышение квалификации имамов Духовного управления мусульман Казахстана. Главная цель данной программы состоит в том, чтобы развить знания наших имамов согласно нынешним требованиям, так как на сегодня деструктивные религиозные течения с помощью социальных сетей открыто травят нашу молодежь неправильной информацией касательно религии. Представители таких организации вовсю агитируют свою работу. Поэтому наша программа полностью направлена на усиление работы именно в этой части. Очень надеемся, что наша программа в будущем внесет свой вклад в развитие знания имамов. Поскольку сейчас мы живем в современном мире, очень важно, чтобы они отвечали нынешним требованиям. Сегодня наше поколение берет новые знания с интернета, нежели у самих имамов. Молодежь не обращается в мечеть, к сотрудникам мечети. Им легче все прочесть в интернете. Поэтому имамам важно проявить активность в соцсетях и обеспечить народ достоверной информацией", - сказал Кикимов.

Фото: Управление по делам религий города Алматы

"В феврале в университете «Нур-Мубарак» мы провели курс по повышению квалификации для 15 имамов. А сегодня при поддержке акимата Алматы вновь проводится курс повышения квалификации. Он особо важен для людей этой сферы. Все мы знаем, что наша молодежь очень близка к социальным сетям. И в этой связи, мы хотим так же развить активность имамов в интернете. Будем обучать их, как пользоваться соцсетями, вырабатывать контент, строить взаимоотношения с читателями и правильно подавать информацию. Я думаю этот проект поспособствует более результативной работе имамов в этом году", - сказал главный имам города Толеби Оспан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962586-v-almaty-startoval-kurs-imam-xxi-veka/