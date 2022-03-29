WWF: Акция "Час Земли" в Казахстане прошла на пять с плюсом

Фото: Всемирный фонд дикой природы WWF/Владислав Воднев

26 марта во всем мире прошла ставшая уже традиционной международная экологическая акция "Час Земли". В этом году в ней приняли участие практически все регионы Казахстана.

"Час Земли" проводится во всем мире с 2007 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Казахстан подключился к ней в 2009 году при поддержке волонтеров.

Цель акции – привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Каждый год все страны-участники поднимают одну из наиболее актуальных экологических тем.

В прошлые годы в Казахстане акция, в частности, уделяла внимание вопросам экологического активизма, экологического следа и защите редких видов животных. В 2022 году "Час Земли" приурочен к теме экотуризма.

Традиционно для привлечения внимания к данным темам в последнюю субботу марта жители стран с 20:30 до 21:30 отключают свет в своих домах и квартирах. В этот раз суббота выпала на 26 марта. На протяжении часа была отключена подсветка главных зданий крупных городов по всей стране.

Фото: Всемирный фонд дикой природы (WWF)/Владислав Воднев

Например, в столице "погасли" монумент Байтерек, Государственная академическая филармония, Дворец мира и согласия, театр "Астана Опера", сфера «Нур Алем», Триумфальная арка, стадионы "Астана-Арена" и "Барыс-Арена" и другие крупные объекты Нур-Султана. В Алматы – гостиница «Казахстан», ГАТОБ им. Абая, КазНУ им. аль-Фараби и здание университета КБТУ.

Фото: Всемирный фонд дикой природы (WWF)/Владислав Воднев

Помимо этого, глобальный экологический флешмоб поддержали административные здания, обслуживаемые Управлением делами Президента РК. Среди них Дом министерств, Дом правительства, здания мажилиса и сената парламента, здания Министерства финансов, АСПИР, музея Первого Президента.

Так как в этом году главная тема «Часа Земли» в Казахстане экотуризм, Центрально-Азиатская программа WWF организовала ряд экологических мероприятий. В частности, WWF подключился к проведению общественной природоохранной акции «Марш парков–2022». Ее открытие состоялось 22 марта, в праздник Наурыз, в ауле Карой Балхашского района Алматинской области.

Гости мероприятия ознакомились с перспективами развития экотуризма в районе. После чего, местные жители получили специальную брошюру о создании гостевых домов в ауле.

Фото: Всемирный фонд дикой природы (WWF)

В парке «Южный» города Алматы был организован приуроченный к «Часу Земли» субботник. Благодаря общим усилиям представителей WWF и волонтерских сообществ Recycle Birge и «Green Oi» за пару часов территория одного из самых посещаемых парков мегаполиса преобразилась и посвежела. Участники работ надеются, что субботник станет традиционным.

А в столице Казахстана в поддержку акции прошло офлайн мероприятие в одном из торгово-развлекательных центров. Его организаторы рассказали гостям торгового центра об экологическом туризме и важности развития данного направления. Все желающие могли стать участниками розыгрышей и викторин на тему «Часа Земли». Победителей конкурсов ждали призы и подарки.

Фото: Всемирный фонд дикой природы (WWF)

«На сегодняшний день «Час Земли» – это самая массовая экологическая инициатива в мире. В ней принимают участие порядка 2 млрд человек почти в 180 странах мира. Это напоминание человечеству о необходимости бережного отношения к природе и ее ресурсам, напоминание об исчезновении видов животных и угрозе экологических катастроф. Именно для дополнительного привлечения внимания в ходе акции отключают освещение знаковых зданий. И Казахстан с этим справился на пять с плюсом!» – говорит директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.

Фото: Всемирный фонд дикой природы (WWF)

В Казахстане международная акция организована Центрально-Азиатской программой WWF, Ассоциацией экологических организаций Казахстана, Коалицией за «зеленую» экономику и развитие G-Global и фондом Земли «Устойчивое развитие».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962547-wwf-aktsiya-chas-zemli-v-kazahstane-proshla-na-pyat-s-plyusom/