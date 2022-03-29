В обход Алматы построят железную дорогу

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На заседании правительства заявили о реализации проекта обводной железнодорожной линии станции Алматы - она разгрузит Алматинский узел, и ускорит доставку грузов до 1 дня, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации главы МИИР Каирбека Ускенбаева, проект обводной ЖД линии станции Алматы разгрузит Алматинский узел на 30%.

Согласно докладу министра, стоимость проекта составит 93,6 млрд тенге.

Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что для увеличения пропускной способности транспортной инфраструктуры в Казахстане в первую очередь вместе с обводной станцией Алматы нужно профинансировать проект Достык-Мойынты.

"Поручаю министерству финансов совместно с министерствами национальной экономики, индустрии, фондом "Самрук-Казына" и "КТЖ" проработать вопросы обеспечения финансирования по реализации соответствующих проектов.

В первую очередь, это Достык-Мойынты и Обводная станция Алматы", - заявил Смаилов.

Сообщается, что проект Достык-Мойынты увеличит объем транзитных перевозок между КНР и Европой, пропускную способность участка до 5 раз и повысит скорость перевозки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962521-v-obhod-almaty-postroyat-zheleznuyu-dorogu/