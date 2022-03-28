Потепление, осадки и усиление ветра ожидаются в Казахстане
В последних числах марта на территории Казахстана синоптики обещают потепление температуры воздуха. Тем не менее, в большинстве регионов страны ожидаются осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
По данным метеорологов, в ближайшие несколько дней практически на всей территории Казахстана пройдут осадки. Сообщается, что неустойчивый характер погоды будет вызван ложбиной Северо-Западного циклона.
29 марта осадки пройдут на севере и северо-западе республики, в центральных и южных регионах, а также в горных районах юго-восточных регионов. 30 марта сильный дождь и снег ожидаются на востоке страны.
Кроме того, по прогнозам синоптиков, в большинстве регионов ожидаются туман, гололед и усиление ветра до 15-28 м/с. На севере и юге предупреждают об очень сильном порывистом ветре до 30 м/с и более. На севере, востоке и в центре страны может быть ветер с метелью.
Тем не менее, казахстанцам обещают постепенное повышение температуры воздуха:
- ночью в северной части Казахстана – до -6…+2 градусов;
- ночью в южной половине страны – до -5…+5 градусов;
- днем на западе, юго-западе и юге страны – до +10…+20 градусов;
- днем на севере республики – до +2…+8 градусов;
- днем на востоке и в центре республики – до +3…+11 градусов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962381-poteplenie-osadki-i-usilenie-vetra-ozhidayutsya-v-kazahstane/