Потепление, осадки и усиление ветра ожидаются в Казахстане

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В последних числах марта на территории Казахстана синоптики обещают потепление температуры воздуха. Тем не менее, в большинстве регионов страны ожидаются осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, в ближайшие несколько дней практически на всей территории Казахстана пройдут осадки. Сообщается, что неустойчивый характер погоды будет вызван ложбиной Северо-Западного циклона.

29 марта осадки пройдут на севере и северо-западе республики, в центральных и южных регионах, а также в горных районах юго-восточных регионов. 30 марта сильный дождь и снег ожидаются на востоке страны.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, в большинстве регионов ожидаются туман, гололед и усиление ветра до 15-28 м/с. На севере и юге предупреждают об очень сильном порывистом ветре до 30 м/с и более. На севере, востоке и в центре страны может быть ветер с метелью.

Тем не менее, казахстанцам обещают постепенное повышение температуры воздуха:

ночью в северной части Казахстана – до -6…+2 градусов;

части Казахстана – до градусов; ночью в южной половине страны – до -5…+5 градусов;

половине страны – до градусов; днем на западе, юго-западе и юге страны – до + 10…+20 градусов;

страны – до + градусов; днем на севере республики – до + 2…+8 градусов;

республики – до + градусов; днем на востоке и в центре республики – до +3…+11 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962381-poteplenie-osadki-i-usilenie-vetra-ozhidayutsya-v-kazahstane/