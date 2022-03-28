Один из автобусов Нур-Султана временно прекратил движение

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Движение одного из маршрутов столичных автобусов было временно приостановлено из-за проведения дорожных работ, сообщается в официальном Instagram-аккаунте компании-перевозчика City Transportation Systems.

В CTS сообщили, что маршрут городского автобуса № 69 временно не будет курсировать в связи с дорожными работами и перекрытием объездной дороги.

Отмечается, что ремонт будет проводиться на участке от специализированного ЦОНа до поворота на кладбище.

"Движение маршрута будет возобновлено после завершения дорожных работ. Об этом будет сообщено дополнительно на нашей странице. Следите за новостями", – говорится в сообщении городской транспортной службы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962327-odin-iz-avtobusov-nur-sultana-vremenno-prekratil-dvizhenie/