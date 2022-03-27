В Аральском море увеличился объем воды, заявили в Минэкологии

Берег Аральского моря. Фото: Pavel Gospodinov/ Getty Images

В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов заявили об увеличении объема воды в Аральском море, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что развитие гидроэнергетики в верхнем течении рек Амударьи и Сырдарьи в период между 1960 и 1980 годами без учета потребностей Аральского моря, привело к сокращению притока воды. За более чем 40 лет море недополучило более чем 950 кубических километров речных вод.

В Минэкологии рассказали о результатах первой фазы проекта "Регулирование русла реки Сырдарии и сохранение северной части Аральского моря", которая называется "проект века".

В ходе реализации проекта достигнуты следующие результаты: построена плотина Северного Аральского моря (Кокаральская плотина), комплекс сооружений Айтек, защитные дамбы на реке Сырдария, проведены значительные объемы строительных работ на гидроузлах города Кызылорды, Казалинска, плотинах водохранилищ Шардары и Арнасай.

В связи с этим увеличился объем воды, впадающей в северную часть Аральского моря, были восстановлены многие биологические виды Аральского региона, улучшилось обеспечение поливной водой сельхозугодий.

Пропускная способность русла реки Сырдария увеличилась от 350 до 700 м³/с - в 2 раза.

Кроме того в результате реализации "проекта века" достигнуто:

сохранение Северной части Аральского моря как географического климатообразующего объекта;

увеличение водообеспеченности ирригационных и озерных систем;

увеличение безопасности эксплуатации Шардаринской плотины и стабилизация режима работы Шардаринской ГЭС (увеличение выработки электроэнергии в зимнее время);

улучшена экологическая и социально-экономическая ситуация региона и населения Приаралья;

увеличилось развитие местных видов рыб и созданы благоприятные условия для разведения осетровых видов рыб;

объем улова увеличился с 0,4 до 6,0 тыс. тонн и в перспективе ожидается увеличение улова рыб до 11,0, тыс. тонн;

повышена надежность существующих сооружений на реке, увеличен срок их эксплуатации, улучшены эксплуатационные характеристики гидроузлов;

восстановлено биоразнообразие казахстанской части Приаралья.

Это привело к восстановлению озер, что дало возможность развития рыбного хозяйства, восстановлены 13 ранее исчезнувших видов рыб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962283-v-aralskom-more-uvelichilsya-obem-vody-zayavili-v-minekologii/