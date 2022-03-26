Алматинцев предупредили о сильном дожде в городе и в горах

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Алматинцев и гостей города предупредили о сильных ливнях, которые могут пройти в городе и горах возле Алматы. Туристов и жителей города попросили воздержаться от походов, передает NUR.KZ со ссылкой на городской департамент по ЧС.

"Будьте осторожны! В горах и городе Алматы ожидается сильный дождь!

Департамент по ЧС города Алматы на основании штормовых предупреждений РГП "Казгидромет" №10, 11 от 26 марта 2022 информирует: в воскресенье, 27 марта, в горах Алматы ожидаются сильные осадки, туман, гололед.

В этой связи Департамент по ЧС города Алматы убедительно просит туристов и отдыхающих воздержаться от походов в горы!" – предупредили в ДЧС.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что необходимо соблюдать меры личной безопасности и воздержаться от похода в горы, если были объявлены штормовые предупреждения.

"Если вы заметили небольшие оползни, то в горы лучше не идти. В случае выпадения интенсивных и значительных осадков возможны оползневые проявления в низкогорной зоне", – объяснили спасатели.

Тем не менее, они напомнили, что, уже находясь в горах, необходимо быть внимательным, следить за изменением погодных условий и возвращаться еще до того, как начнет темнеть.

Также в ведомстве напомнили о том, на что нужно обратить внимание, собираясь в горы:

В рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи, навигатор GPS;

Ни в коем случае нельзя ходить в горы в одиночку;

Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962251-almatintsev-predupredili-o-silnom-dozhde-v-gorode-i-v-gorah/