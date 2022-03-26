Изготовителя коржиков наказали из-за неожиданной находки в Нур-Султане

Иллюстративное фото: pexels.com

В буфете Национального республиканского детского реабилитационного центра, в одном из коржей, нашли инородный материал – предположительно, мертвую мышь. Производителя и поставщика продукции оштрафовали за нарушение ряда санитарных требований, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана.

Об инциденте стало известно несколько недель назад. Соответствующее видео появилось в одном из столичных Instagram-сообществ.

Автор ролика пожаловалась, что, разломив коржик из буфета, внутри она обнаружила тушку некоего грызуна, предположительно, мыши.

Специалисты ДСЭК Нур-Султана провели проверку в отношении субъекта, который производил и поставлял продукцию.

"При внеплановой проверке установлено, что цех по производству мучных кондитерских изделий осуществляет свою деятельность без уведомления о начале деятельности, выявлен ряд нарушений требований санитарных правил, в том числе и по технологическому процессу производства пищевой продукции", – заявили в департаменте.

По данным пресс-службы ДСЭК, за выявленные нарушения субъект предпринимательства был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 425 КРКобАП. Сумма штрафа составила 352 245 тенге.

Также сообщается, что материалы по делу об отсутствии уведомления о начале деятельности (по части 1 статьи 463 КРКобАП) переданы в суд, выдано санитарное предписание.

"Направлено письмо в Департамент Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК по городу Нур-Султану с целью определения правомерности выданной декларации о соответствии на производимую продукцию и рассмотрения вопроса об ее аннулировании", – подчеркнули в ведомстве.

Также в ДСЭК Нур-Султана напомнили, что субъектам бизнеса рекомендуется тщательно выбирать аутсорсинговые компании и поставщиков пищевой продукции.

Подчеркивается, что необходимо убедиться в надлежащем санитарном состоянии продукции, так как в дальнейшем это поможет избежать подобных ситуаций и риска возникновения пищевых отравлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962236-izgotovitelya-korzhikov-nakazali-iz-za-neozhidannoy-nahodki-v-nur-sultane/