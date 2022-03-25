Приблизительный срок запуска крематория в Алматы назвали в акимате

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В акимате Алматы прокомментировали сроки запуска крематория. Строительство объекта, как выяснилось, завершили в конце 2021 года, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным акимата, администратором программы по строительству крематория в Алатауском районе является Управление комфортной городской среды города Алматы.

Строительные работы завершились в декабре минувшего года.

На сегодня ведутся работы по прокладке наружных инженерных сетей, в том числе сети газоснабжения для функционирования установленных печей.

Ориентировочный срок запуска крематория, по информации акимата Алматы, – май 2022 года.

Отмечается, что правила функционирования крематория, а также правила приема умерших на кремацию в настоящее время находятся в разработке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962169-priblizitelnyy-srok-zapuska-krematoriya-nazvali-v-akimate-almaty/