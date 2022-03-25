Огромные дыры появились в старых могилах на кладбище в Шымкенте

Кадр из видео: Otyrar.kz

На кладбище в Шымкенте появились глубокие ямы на старых могилах. Видеозаписи в соцсетях шокировали Казнет. Некоторые пользователи стали предполагать, что это проделки сектантов. Другие посчитали, что всему виной непогода. С последними согласились в акимате, передает Otyrar.kz.

Огромные дыры в старых могилах образовались на мусульманском кладбище в микрорайоне Кайтпас-1. Одна из ям оказалась настолько глубокой, что было видно склеп.

Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в Сеть.

Жители Шымкента стали строить догадки, как такое могло произойти. Кто-то заявил, что это проделки секты, другие посчитали, что всему виной дождь.

"Вы посмотрите, как ровно на всех могилах, посередине дыра глубокая, заметьте, сколько лет лежали, шли дожди, и ничего", "Конечно, зрелище не из приятных, но тут и ребенку понятно, во-первых, дожди, а, во-вторых, может быть подземный обвал, где-то в глубине есть вода", - отмечают комментаторы.

Работники кладбища солидарны с мнением о том, что глубокие ямы на могилах - последствие проливных дождей. Землю размыло, она дала осадку. Утверждают, что на кладбище просто так не попасть, оно ограждено высоким забором, здесь дежурят охранники.

В местном акимате говорят, что работники кладбища закапывать ямы не будут. У компании, которая занимается обслуживанием погоста, другие функции.

"В год на содержание кладбища выделяют 29 миллионов тенге. Обслуживающая компания подрезает ветки, убирает мусор, следит за тем, чтобы не разрастались трава и сорняки. Мы сейчас нашли спонсоров, за их счет могилы закопаем обратно, пока мешает непогода", - пояснил главный специалист Каратауского акимата Шымкента Нуржан Дуйсенов.

Власти призвали горожан, чьи родственники похоронены на кладбище, помочь закопать глубокие ямы и привести внешний вид в норму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962091-ogromnye-dyry-poyavilis-v-staryh-mogilah-na-kladbische-v-shymkente/