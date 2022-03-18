Где и как будут праздновать Наурыз в Нур-Султане, рассказали в акимате

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель руководителя столичного управления культуры Нуран Камзин на брифинге в СЦК рассказал, где и какие мероприятия будут проводиться в рамках празднования Наурыза в Нур-Султане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представитель ведомства сообщил, что в дни празднования Наурыза в городе будут организованы концерты, театрализованные постановки и спортивные соревнования по национальным видам спорта.

По его словам, горожане смогут не только выступить в качестве зрителя, но и принять в них активное участие.

"22 марта с 11:00 до 15:00 во всех районах будут организованы праздничные мероприятия в честь Наурыза, в ходе которых артисты столичных театров и творческих коллективов будут проводить концерты и театрализованные постановки.

Люди смогут также принять участие в соревнованиях по национальным видам спорта – среди них перетягивание каната, асык ату, тогызкумалак. Будут также угощать праздничным блюдом "Наурыз коже" и раздавать национальные блюда", – отметил он.

Празднования пройдут в следующих районах столицы:

в районе "Алматы" – на площади у монумента "Казак Ели", в студенческом парке;

– на площади у монумента "Казак Ели", в студенческом парке; в районе "Байконур" – в парке имени К.Ататюрка и на аллее "Писателей";

– в парке имени К.Ататюрка и на аллее "Писателей"; на левом берегу – на территории ЭКСПО и в жилом массиве "Уркер";

– на территории ЭКСПО и в жилом массиве "Уркер"; в районе "Сарыарка»" – в парке "Коктал" и на "Демалыс–променад".

"Там будут установлены юрты, алтыбакан, а также организована ярмарка", – заявил спикер.

Позже он сообщил, что из городского бюджета средства на празднование Наурыза не выделялись – праздничные концерты будут организованы творческими коллективами и организациями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961482-gde-i-kak-budut-prazdnovat-nauryz-v-nur-sultane-rasskazali-v-akimate/