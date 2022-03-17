Участок трассы размыло на окраине Нур-Султана. Его закрыли до середины августа

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На участке автомобильной дороги республиканского значения Р-10 "Северо-Западный обход Нур – Султана" будет проходить ремонт. Дорогу закроют почти до конца лета, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".

Речь идет об участке трассы близ спецЦОНа, по словам специалистов Акмолинского областного филиала, там размыло откосную часть насыпи.

В этой связи с 25 марта по 15 августа текущего года по нему будет будет перекрыто движение.

Состояние данного участка автомобильной дороги, с учетом выявленных дефектов, оценивается как V категория – аварийное состояние, отметили в компании. Данная ситуация сотрудниками ДЧС Нур-Султана была классифицирована как ЧС объектового масштаба.

Жителей и гостей столицы, а также Акмолинской области призвали планировать маршрут движения с учетом введенных ограничений.

В компании отметили, что легковой транспорт имеет возможность проехать через жилой массив Лесозавод, а грузовые машины могут поехать через Восточный обход столицы.

Схема: АО "НК"КазАвтоЖол"

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961331-uchastok-trassy-razmylo-na-okraine-nur-sultana-ego-zakryli-do-serediny-avgusta/